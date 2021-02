Su Ťij převezli v Barmě na neznámé místo

Svržená barmská vůdkyně a nositelka Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij byla nedávno z domácího vězení v Neipyijtu převezena na blíže neupřesněné místo. S odvoláním na zdroje z její Národní ligy pro demokracii to v pátek napsal web Myanmar Now.