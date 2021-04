Čína popírá zájem o hegemonii, tu západní odmítá

Čínský prezident Si Ťin-pching v úterý prohlásil, že systém řízení světa by měl být nestrannější a spravedlivější a že pravidla vytvořená jednou zemí či několika státy by neměla být vnucována ostatním. Kritizoval podle agentury Reuters také vměšování do vnitřních záležitostí jiných států.