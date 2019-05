„V obvinění je uvedeno, že 15. března 2019 byl spáchán v Christchurchi teroristický čin,” řekl policejní komisař Mike Bush.

Konečná verze obvinění proti střelci bude podle komisaře znít: „Obvinění z 51 vražd, 40 pokusů o vraždu a jedno obvinění z terorismu.”

