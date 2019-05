Novinky, ČTK

Podle vyšetřovatelů minulý týden ve středu muž vylákal malou holčičku do prázdné školy a znásilnil ji. Matka našla krvácející dcerku ve školní umývárně, když slyšela její pláč. Dívka byla hospitalizována v kritickém stavu, nyní je stabilizovaná.

Protesty podle agentury AP propukly v neděli a následně se rozšířily do dalších míst. Rodina podezřelého, který byl už zadržen, totiž předložila údajně falešný doklad, podle něhož je útočníkovi jen 13 let. Pokud by nebyl pachatel plnoletý, čekal by ho mírnější trest.

Protestující tvrdí, že pachatelem je dvacetiletý muž, který pracuje v místním autoservisu.

Znásilnění tříleté holčičky následovalo několik týdnů po sebevraždě dívky, kterou podle policie opakovaně znásilňoval její otec. Tato událost zesílila znepokojení veřejnosti nad opakovanými násilnými činy sexuální povahy. Část protestujících už podle médií nevěří, že úřady dokážou chránit ženy a dívky před násilníky, a dožaduje se trestů smrti pro usvědčené pachatele těchto zločinů.