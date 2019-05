Novinky

Rodičům, jejichž věk není z právních důvodů uveden, hrozí až pět let vězení za to, že ohrozili zdraví svého dítěte. Matka při výslechu uvedla, že dítě krmila ovesnými vločkami, bramborami, rýží, tofu, arašídovým máslem a rýžovým mlékem. Dostávat mělo také ovoce a rozinky.

Rodiče nejenže nenechali dceru očkovat, ale dítě od chvíle, kdy přišlo na svět, nebylo nikdy u lékaře.

Zoufalý zdravotní stav dítěte byl odhalen vloni v květnu, když se dostalo do nemocnice s třesavkou. Dívka byla okamžitě odebrána rodičům a skončila v pěstounské péči a pod přísným dohledem lékařů.

Bude mít trvalé následky

Dítě bude mít zřejmě doživotní následky. V současné době jsou jí téměř tři roky, v reálu je ale na úrovni ročního dítěte. Pěstouni upozorňují také na to, že dítě výrazně přibírá na váze. „Je to, jako kdyby si tělo dělalo zásoby pro případ, že by je v budoucnu potřebovalo,“ uvedla pěstounka dívenky.

Veganství nespočívá jen ve vyloučení masa a živočišné potravy z jídelníčku, jde o životní styl, který se zříká používání jakýchkoliv výrobků živočišného původu, například kůže. Na rozdíl od vegetariánů vegani nekonzumují ani vejce a mléčné výrobky, někteří dokonce odmítají i med.

Nesprávně složená veganská dieta může lidský organismus vážně poškodit. Hrozí zejména nedostatek bílkovin, vitamínu B12, vitamínu D, jódu, selenu, vápníku či omega-3 mastných kyselin.