Kim Ir-sen vedl zemi od jejího vzniku v roce 1948 až do své smrti v roce 1994. V letech 1948 až 1972 zastával funkci premiéra, poté byl až do smrti prezidentem. V zemi vybudoval autokratickou vládu, ideologicky vycházející nejdříve z marxismu-leninismu, od poloviny šedesátých let z vlastní varianty socialismu zvané čučche. Stal se předmětem kultu osobnosti.

Severokorejský režim využívá podobných příležitostí k demonstraci síly, nyní se ale vojenská přehlídka nekonala. Severní Korea v poslední době zmírnila nepřátelskou rétoriku vůči USA i sousední Jižní Koreji. Vůdce Kim Čong-un, vnuk zakladatele státu, se dvakrát sešel s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Jihokorejský prezident Mun Če-in v pondělí prohlásil, že je připraven na čtvrtý summit se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, aby pomohl zachránit stagnující jaderné rozhovory mezi Washingtonem a Pchjongjangem.

Mun se s Kimem sešel v loňském roce třikrát a pomohl zprostředkovat rozhovory mezi Washingtonem a Pchjongjangem poté, co KLDR v roce 2017 vystupňovala napětí dalším jaderným testem a zkouškami raket.