Armáda už ráno občany připravila na to, že mají očekávat důležité prohlášení. To však nepřicházelo a rozhlas hrál vojenské písně. Ještě před vystoupením ministra obrany nepotvrzené zprávy hovořily o tom, že Bašír padl a že je v domácím vězení.

„Vidím, jak všichni lidi v Súdánu mají radost z konce diktátora,“ řekl BBC demonstrant Jásir Hohle.

Podle saúdské televize Al-Arabíja byli propuštěni všichni političtí vězni.

Umar Bašír ztratil podporu ozbrojených sil, protože vojáci několikrát v posledních dnech chránili demonstranty před útoky provládních milicí.

VIDEO: 🇸🇩 Sudanese soldiers stand on armoured vehicles near the army headquarters in the capital #Khartoum as protesters demand the ouster of President Omar al-Bashir pic.twitter.com/O1Zft2jkWy