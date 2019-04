Novinky

„Je to hrozná, hrozná věc podnikat akce, které posílají trosky nad apogeum Mezinárodní vesmírné stanice. Takovéto akce nejsou slučitelné s budoucností pilotovaných letů do vesmíru,“ řekl ředitel NASA. Apogeum je nejvzdálenější bod na oběžné dráze tělesa obíhajícího Zemi, v případě ISS je to 416 km.

Dodal, že NASA identifikovala 400 kusů trosek a sledovala pohyb 60 kusů větších než deset centimetrů. Čtyřiadvacet z nich představovalo hrozbu pro ISS.

Ředitel NASA Bridenstine dodal, se naštěstí nic nestalo: „Mezinárodní vesmírná stanice je v bezpečí. Jestliže s ní bude potřeba manévrovat, uděláme to.“

Start indické rakety, která měla za úkol zničit satelit na oběžné dráze.

FOTO: Handout, Reuters

Indie je čtvrtou zemí, která otestovala raketu schopnou zasáhnout družici. Indický premiér Nárendra Módí test označovaný jako „mise šakti“ 27. března vyzdvihl s tím, že z Indie udělal kosmickou velmoc.

Indie se hájila, že zničila satelit na nízké oběžné dráze ve výšce 300 km. Kusy trosek se však podle NASA dostaly výše.

Ředitel NASA James Bridenstine

FOTO: Erin Scott, Reuters

Den po testu americký ministr obrany Pat Shanahan varoval, že by takovýto test mohl vytvořit chaos na oběžné dráze, ale dodal, že USA teprve dopad testu zkoumají.

Trosky po čínském testu



Bridenstine tvrdě zkritizoval testy raket ničících satelity ASAT, i když řekl, že ty v nižší výšce, jako indický, jsou méně nebezpečné, protože trosky mohou rychle shořet v atmosféře.

Po podobném čínském testu z roku 2007 ale zůstává velké množství úlomků na oběžné dráze NASA uvedla, že sleduje ve vesmíru 10 000 různých úlomků a trosek a třetina z nich je ze satelitu, který zničila čínská raketa.