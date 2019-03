Novinky, ČTK

Počet zajatých silně stoupl v předcházejících a nynějších měsících, kdy z poslední bašty samozvaného chalífátu – vesnice Baghúz na východě Sýrie – postupně odcházely tisíce lidí spjatých s IS, kteří končili v táborech na severu Sýrie. Syrské demokratické síly (SDF) také zajaly 10 tisíc bojovníků Islámského státu.

Osud cizinců, kteří se přidali k teroristům, je nejistý. Západní země nechtějí přijímat své občany, kteří se přidali k teroristům. Mnohdy odmítají i děti. Naopak Kurdové tlačí na jejich předání.

Situace v táborech není dobrá, jsou přeplněné, řádí tam průjmy, ubikace nestačí, a tak se staví stále další stany.

Práce místo školy



V největším z těchto táborů al-Hol je podle listu The Daily Telegraph asi 41 tisíc dětí. Je mezi nimi i osmiletý hoch, který má německou matku. Místo toho, aby chodil do školy, si přivydělává zatloukáním stanových kolíků do kamenité půdy. Za stavbu jednoho stanu prý dostane 2000 syrských liber (v přepočtu asi 90 korun).

„Mohu postavit tak tři čtyři za den. Moje máma mi vysvětlila, že nemůžeme utratit tolik za jídlo, protože potřebujeme věci pro další dítě,“ uvedl.

Sám by raději chodil do školy, protože je to tvrdá práce: „Kdyby tu byla škola, chodil bych do ní, ale žádná tu není. Když jsem byl v Německu, učil jsme se, ale v dúle (zkrácený arabský termín pro Islámský stát – pozn. red.) jsem se už nic neučil,“ dodal. „Oni učili jen korán a jak musíš bojovat, ale já nechci bojovat,“ řekl.

Podle zjištění listu skoro každé dítě starší osmi let v táboře pracuje za peníze. Volný čas tráví tím, že házejí kameny na projíždějící auta, i když jim to matky rozmlouvají. Pracují i dívky, buď uklízejí, nebo vaří.

V táboře mají nadále silné slovo extremisté, kteří útočí na ženy, jež nechtějí chodit zahalené. Údajně tam působí i podzemní náboženská policie, která trestá porušení šaríi zapálením stanu.

Podle listu hrozí, že v takové situaci z dětí vyrostou budoucí teroristé. Některé západní země se to snaží řešit, Francie už začala s evakuacemi dětí, pět jich již odvezla a odváží i další, ovšem bez matek, Britové však odmítají i to.

Pátrání po rukojmích



Mluvčí SDF Redur Chalíl řekl, že se síly snaží zjistit, co se stalo se zajatci IS: „Některé z nich jsme v minulých pěti letech osvobodili, ale ne všechny.”

Členové Islámského státu při postupu Irákem v létě 2014 zajali více než 6400 žen a mladých lidí z komunity jezídů. Podle údajů kurdských úřadů v Sýrii se do začátku letošního března dostalo na svobodu 3371 z těchto lidí, ale osud zbylých zůstává neznámý.

Stejně tak není jasné, co se stalo s britským novinářem Johnem Cantliem, o němž existují poslední zprávy z roku 2016. K zajatcům IS patří také italský kněz Paolo Dall’Oglio a libanonský kameraman Sámir Kasáb.

Chalíl řekl, že SDF vyslýchají zajatce z Islámského státu a snaží se zjistit osud rukojmích, ale zatím informace o nich nemají.

SDF v sobotu oznámily konečnou porážku radikálů v Baghúzu. Arabsko-kurdské síly přišly v pětiletém boji proti IS, který zabral sever Iráku a Sýrie v roce 2014, až 11 tisíc svých bojovníků. Ve svém prohlášení tyto síly uvedly, že osvobodily 52 tisíc kilometrů čtverečních syrského území a z područí teroristů dostaly pět milionů lidí různého etnického původu.