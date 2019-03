Novinky, ČTK

Děti pocházely z rodiny, která byla vyhnána boji z jiné části Afghánistánu, sdělila UNAMA na základě předběžného vyšetřování incidentu.

Mluvčí mise NATO v Afghánistánu Debra Richardsonová v neděli potvrdila, že nálet provedlo americké letectvo. Zdůraznila, že mise NATO se maximálně snaží předcházet civilním obětem, bojovníci hnutí Tálibán se ale často záměrně skrývají mezi civilisty.

Nálet byl podniknut poté, co v Kunduzu padli v pátek dva američtí vojáci, kteří pomáhali afghánským vládním silám odrazit útok Tálibánu, uvedl vojenský list Stars and Stripes. Jeho bojovníci pronikli až do stejnojmenného hlavního města provincie a pokusili se ho už poněkolikáté za posledních několik let dobýt.

Podle únorové zprávy UNAMA zemřel loni při bojích a útocích v Afghánistánu rekordní počet 3804 civilistů, které většinou zabili vzbouřenci. Meziročně jde o asi desetiprocentní nárůst.

Sucho lidi vyhnalo



Válka v Afghánistánu trvá už 17 let. Humanitární situace v zemi se v posledním roce výrazně zhoršila kvůli suchu. Nedostatek potravin pociťuje třináct miliónů Afghánců, zatímco v roce 2017 jich bylo jen něco přes šest miliónů. „To je nejvíce na světě hned po Jemenu,“ řekl listu The Guardian zástupce speciálního představitele OSN pro Afghánistán Toby Lanzer.

Problémy umocnila pozdní reakce vlády, která stav nouze kvůli suchu vyhlásila až v dubnu 2018, problémy s nedostatkem vody, který zavinil neúrodu, přitom trvaly od podzimu 2017. Kvůli suchu opustilo své domovy 260 000 lidí, což je více, než kolik jich uteklo před válkou. Loni v provincii Kandahár spadlo jen 75 milimetrů srážek, přitom průměr činí 400.

Situaci letos ještě zhoršily náhlé povodně po prudkém tání, které jsou nejhorší za sedm let a vyžádaly si dvacet obětí. Nomádští pastevci přišli o svá stáda.

Na hranici hladomoru stojí 3,6 miliónu lidí.