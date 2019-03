Novinky, ČTK

Zvýšilo to pravděpodobnost, že obě nehody mají stejnou příčinu a že k ní mohl přispět nový automatický systém, který má zabránit ztrátě vztlaku letadla při vyšším úhlu náběhu. V případě, že systém dostává chybná data signalizující, že nos letadla míří příliš nahoru, přestože tomu tak ve skutečnosti není, sklopí nos dolů, aby polohu „opravil”, což může vyústit ve střemhlavý pád.

Dva zdroje obeznámené s vyšetřováním sdělily agentuře Reuters, že vyšetřovatelé nalezli mezi troskami výškovku. Ta umožňuje měnit úhel náběhu, tedy zvedat a sklápět nos letadla. Tzv. trim výškovky, tedy vyvažovací plocha zmenšující síly při přestavování výškovky, byl v neobvyklé poloze, která ale nebyla upřesněna.

Pozice trimu by mohla ukázat, zda byla výškovka nastavena pro střemhlavý let.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) už ve středu uvedl, že čerstvé informace z místa nehody etiopského stroje a nově získaná data zachycující trajektorii letu etiopského boeingu ukazují, že profil letu etiopského a indonéského stroje aerolinek Lion Air byly podobné. Podobně se vyjádřil ještě předtím kanadský ministr dopravy, který dodal, že šlo o satelitní data. [celá zpráva]

Boeing 737 MAX-8 aerolinek Lion Air

FOTO: Willy Kurniawan, Reuters

Jak v říjnu v Indonésii, tak nyní v Etiopii spadla poslední verze Boeingu 737 MAX-8. Ta má nové, větší a úspornější motory, jejichž namontování posunulo těžiště. Aby se nezvedal nos letadla, byl do řízení implementován systém MCAS, který automaticky sklápí nos letadla, pokud by se při menší rychlosti příliš zvedl.

Boeing problém řešil pomalu



Boeing však neinformoval o této úpravě v manuálu pro piloty a jen krátce ji zmínil ve velkém manuálu pro uživatele. Už loni slíbil, že bude problém vyřešen, ale software se stále upravuje. Etiopské posádky nicméně už prošly školením na zvládnutí nového softwaru.

Podle zjištění listu The New York Times měl etiopský stroj potíže hned po startu, a to ještě předtím, než posádka požádala po třech minutách letu o možnost vrátit se na letiště. Věž to věděla. Minutu po startu kapitán Yared Getachew oznámil věži, že má „problémy s řízením“.

Radar na letišti ukázal, že výška letu je nižší než bezpečná. Pak začal boeing stoupat, ale zase náhle zrychlil a začal klesat. Jeden z dispečerů se nahlas podivoval, co děje.

Indonésie uspíší vydání zprávy o nehodě Lion Air



Indonéské úřady v pátek rozhodly, že bude uspíšeno vydání závěrečné vyšetřovací zprávy o havárii letounu Lion Air, při níž zahynulo 189 lidí. K dispozici by měla být na přelomu července a srpna. Do Etiopie také vysílají vlastního vyšetřovatele.

Předběžná zpráva o příčině pádu letadla Lion Air se soustřeďovala na údržbu, výcvik pilotů a chování automatického systému letadla při poklesu vztlaku pod křídlem. Konstatovala, že piloti měli potíže s udržením kontroly nad strojem ve chvíli, kdy automatický bezpečnostní systém opakovaně poslal letoun do střemhlavého letu.

Kvůli haváriím byly celosvětově uzemněny všechny nové Boeingy 737 verzí MAX-8 a MAX-9. Jejich uživatelé míní žalovat výrobce a požadovat náhradu škod.