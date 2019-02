Novinky

Americký prezident zdůrazňoval, že rychlost není důležitá, že hlavní je dobrá dohoda. ”Nespěchám. Od začátku jsem říkal, že rychlost pro mě není důležitá,“ řekl Trump a pokračoval, „rychlost pro mne není důležitá, důležité je abychom dosáhli dobré dohody.“ Znovu tak zpochybnil možnost, že by na summitu došlo k zásadnímu průlomu.

I Kim dal najevo pochybnosti, že by ve čtvrtek mohlo dojít k průlomu, když odpovídal vůbec poprvé na otázku západního novináře. David Nakamura z listu The Washington Post se ho zeptal, zda je přesvědčen, že by mohl dosáhnout dobré dohody s Donaldem Trumpem. Kim odpověděl: „Ještě je moc brzo to říci. Neřekl bych, že jsem pesimistický. Mám pocit, že dobré výsledky přijdou.“

I asked and an interpreter translated. Kim Jong Un answered in Korean and it was translated to English. https://t.co/bzoxoWb213 — David Nakamura (@DavidNakamura) 28. února 2019

Here's video. Possibly the first time ever Kim Jong Un has answered a question from a foreign reporter. pic.twitter.com/BuzJYVe3bM — Martyn Williams (@martyn_williams) 28. února 2019

Trump řekl, že když sedí obě strany spolu, je to „fantastický úspěch”, ale nedokázal říci, co by mohl být výsledkem čtvrtečního summitu. Naznačil, že se budou konat další schůzky.

Trump je rád, že KLDR netestuje jaderné nosiče



Před zahájením čtvrteční schůzky pronesl Trump prohlášení ke středečnímu jednání a vývoji vzájemných vztahů. Děkuje v něm předsedovi Kimovi, že se mohli opět sejít a dodal v něm, že během dalších let budou hodně spolu. „Měli jsme včera večer při večeři dobrou diskusi. Ta před večeří byla taky velmi dobrá. Bylo nadneseno mnoho skvělých idejí.“ Za důležité označil, že vzájemné vztahy jsou pevní a dodal: Když máte dobré vtahy, stane se hodně dobrého.“ Opět v něm americký prezident zopakoval, že by Severní Korea mohla být ekonomickým tygrem.

Kladně zhodnotil vývoj vztahů za poslední rok: „Velmi oceňuji. že se netestují žádné jaderné rakety.

I Kim řekl na začátku schůzky, že samo setkání je velký úspěch a připomněl, že lidé byli ohledně schůzky skeptičtí: „Věřím, že od včerejšího začátku se celý svět nyní dívá na toto místo. Jsem si jist, že se všichni budou dívat na moment, kdy sedíme spolu vedle sebe, jako by se dívali na filmovou fantasy.“

Kim Čong-un ve Vietnamu

FOTO: Leah Millis, Reuters

Do druhé schůzky zasáhlo počasí. Původně měli oba hovořit u bazénu hotelu Metropole, protože je však v Hanoji teplo a vlhko, už ráno bylo 23 stupňů a vlhkost činila 93 procent, přesunulo se jednání dovnitř. Oba politici jsou v oblecích.

Severokorejský předseda Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump se procházejí zahradou hotelu Metropole.

FOTO: Leah Millis, Reuters

Oba měli nejprve spolu hovořit 45 minut mezi čtyřma očima, poté podobně jako ve středu pokračovalo jednání v širším kruhu s poradci. Následně spolu nejvyšší představitelé USA a KLDR pracovně poobědvají. Pak by měli podepsat společné prohlášení, uvedly ČTK a agentura Bloomberg.