Požár vypukl na Ramsesově nádraží, když vlaková souprava z Alexandrie narazila do ocelové bariéry. Následně s největší pravděpodobností vybuchla palivová nádrž lokomotivy, uvedla Sky News Arabia.

Horrific train fire leaves '24 dead and 50 injured' as bodies lay across tracks https://t.co/6jvwu1PpOP pic.twitter.com/3OirGoIVqh