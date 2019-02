Novinky

Když vojáci během pátrací operace ve vesnici Pinglena narazili na dům, kde se skrývali dva radikálové, vypálili varovné výstřely. Z domu jim odpověděla palba.

Nastala přestřelka, při níž zahynulo sedm lidí - čtyři vojáci, dva radikálové a majitel domu. Jeden voják byla těžce zraněn a převezli ho do nemocnice v kritickém stavu.

Operaci v okrese Pulwama zahájily indické ozbrojené síly poté, co minulý týden ve čtvrtek sebevražedný atentátník narazil s autem plným výbušnin do autobusu v koloně převážející 2500 příslušníků vojsk ministerstva vnitra. Zahynulo jich nejméně 44. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Při explozi v Kašmíru zemřely desítky indických vojáků

K atentátu se přihlásila radikální skupina Džaíš Muhammad. Útočníkem měl být asi dvacetiletý Adil Dar, který pocházel z oblasti útoku a loni v březnu odešel z domu.

Pákistán v krizi



Indie po atentátu pohrozila mezinárodní izolací Pákistánu, protože vůdce skupiny se tam skrývá a Islámábád ho odmítl vydat. [celá zpráva] Pozastavila mu obchodní výhody. Clo na pákistánské zboží tak stouplo o dvě stě procent.

Pákistánská ekonomika je přitom v krizi, devizové rezervy činí jen osm miliard dolarů. Země žádá Mezinárodní měnový fond už o třináctou půjčku od konce 80. let. Protože by podmínky půjčky byly tvrdé, domluvila se pákistánská vláda v pondělí s Rijádem, že Saúdská Arábie bude v zemi investoval 20 miliard do infrastruktury - především postaví za osm miliard ropnou rafinerii v Gwadaru. Saúdská Arábie zemi už půjčila šest miliard.

Saúdský král Muhammad bin Salmán je nyní na cestě po Asii a snaží se najít spojence, protože je sám pod tlakem kvůli říjnové vraždě saúdského novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu v Istanbulu. Panuje podezření, že ji nařídil nebo alespoň schválil. Pákistán princi udělí nejvyšší pákistánské vyznamenání.

Obě země mají dlouhodobé vojenské vztahy. Spojují je obavy z Íránu.