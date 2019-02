V pětipatrovém levném hotelu Arpit Palace v západní části indické metropole ve čtvrti Karol Bagh, kterou si oblíbili méně nároční turisté, začalo hořet v úterý brzo ráno.

Jeden z hostů, 43letý Sivanand Čand, se probudil kolem čtvrté hodiny, protože kvůli kouři nemohl dýchat. „Když jsem vyšel z pokoje, slyšel jsem volání o pomoc ze sousedních pokojů,“ řekl agentuře AP. Když otevřel okno, viděl, jak se rychle šíří plameny. „Během patnácti minut byl celý pokoj černý,“ dodal k hustému dýmu. Jeho záchrana trvala půl hodiny, protože žebřík hasičského auta nedosáhl až k jeho pokoji.

Really very horrific to see the guest of the hotel jumping out from the fire broke out hotel building in Karolbagh area in Delhi around 430am this morning. Total of 28 fire tenders went to the spot. More than 15 people died in the accident. #KarolBagh #Delhi #Delhihotelfire pic.twitter.com/JS3zbkIdri