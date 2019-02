Novinky, ČTK, DPA

Bylo by to poprvé v historii země, kdy by ve volbách kandidoval někdo z královské rodiny. Příslušníci thajské monarchie dosud do politiky nevstupovali.

Ubolratana Radžakanjaová byla zbavena titulu princezna kvůli sňatku s Američanem v roce 1972. Po rozvodu se vrátila do Thajska. Stále je ale nazývána princeznou.

Thajský král Mahá Vatčirálongkón Bodindradebajavarangkun, který v prosinci 2016 formálně převzal trůn po svém zesnulém otci Pchúmipchonu Adundétovi, ale se sestřiným rozhodnutím nesouhlasí: „Zapojení vysoce postaveného člena královské rodiny do politiky, a to jakýmkoli způsobem, je krokem, který je v rozporu s tradicemi, zvyky a kulturou země. Proto je pokládáno za krajně nevhodné."

Podle agentury Reuters tím 66letý monarcha patrně pohřbil kandidaturu své sestry, protože nesouhlas krále pravděpodobně povede k tomu, že ji volební komise diskvalifikuje.

Volby jsou naplánované na 24. března. Junta původně slibovala, že se uskuteční už v roce 2015, ale termín opakovaně odsouvala. K účasti na volebním klání se během prvního dne registrace přihlásilo téměř 6000 kandidátů z 58 politických stran. Poslední regulérní volby se v Thajsku konaly v roce 2011.

Konkurence pro juntu



Za favorita hlasování byl doposud označován šéf vládnoucí junty Čan-Oča i kvůli změnám ústavy a volebních zákonů, které jeho vláda zavedla s cílem zkomplikovat politickým stranám stojícím v opozici k armádě získání premiérského úřadu.

Kandidatura princezny Ubolratany za populistickou stranu, která je frakcí Strany Thajců založené expremiérem Šinavatrou, by však mohla zvýšit šance Šinavatrových přívrženců.

Malá Lidová reformní strana, která byla založena loni a podporuje premiéra Prajutcha Čan-Oču, proto kandidaturu princezny kritizovala. Volební komisi strana vyzvala, aby zhodnotila, jestli princezna svou kandidaturou neporušila zákon zakazující politickým stranám využívat královskou rodinu ke kampani. Volební komise musí do příštího pátku rozhodnout, zda kandidáty ucházející se o post premiéra schválí, či odmítne.