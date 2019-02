Novinky

Letošek je spojen se znamením vepře, který v čínské kultuře symbolizuje štěstí a bohatství. S oslavami, které trvají 15 dní, je spojeno mnoho zábavy, průvody hýřící barvami, divadelní představení, akrobati, tance a velkolepé ohňostroje, které mají zahnat zlé duchy. Pro Číňany je Nový rok něco jako Vánoce. Pro rodiny je to často jedinečná příležitost, jak se po dlouhé době znovu setkat. Na oslavy přijíždějí i Číňané, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí.

U příležitosti Nového roku se mnoho staveb po celém světě zbarví do červena, jako například Tokijská věž, ale i budova Opery v australském Sydney. Červená je barvou štěstí a života a má zajistit požehnaný rok. Červenou barvu mají i obálky s penězi, jimiž se lidé na Nový rok v Číně obdarovávají.

Při oslavách nesmějí chybět nejrůznější prasečí propriety.

FOTO: Vincent Yu, ČTK/AP

Každý rok podle čínského lunárního kalendáře patří nějakému zvířeti podle čínského horoskopu. Ten má podobně jako náš horoskop 12 znamení, ta se ale nestřídají po měsících, ale po rocích. Každý je pak spojen s typickými vlastnostmi vládnoucího zvířete. Loni byl rok psa, příští rok bude vládnout krysa.

Podle astrologů by měl rok zemského vepře, který vystřídal vládu přátelského a oddaného psa, být spíše klidnější. Měl by být nakloněný navazování nových kontaktů i vhodný k finančním investicím — vepř je symbolem bohatství a prosperity. Všechna důležitá rozhodnutí je ale potřeba promyslet. Lidé by si neměli stanovovat nereálné cíle a dokončit především to, co již bylo započato. Rok bude vhodný i pro založení rodiny a vyrovnanější životní styl.