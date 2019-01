Novinky

V posledním kvartálu přišla afghánská vláda o dalších sedm okresů, nyní tedy kontroluje nebo částečně kontroluje 219 okresů z 407, což je 53,8 procenta afghánských okresů. Vzbouřenci jich drží 50 a o zbylé spolu obě strany soupeří.

V okresech pod kontrolu vlády žije 63,5 procenta z 35 milionů Afghánců, přičemž na konci třetího čtvrtletí to bylo 1,7 procenta více. Na území kontrolovaných Tálibánem žije 10,8 procenta populace.

Sopkova zprava také upozornila, že dále klesá počet příslušníků bezpečnostních sil, je jich už jen 308 693, což je o 3635 méně než na konci třetího kvartálu. Aktuální čísla ukazují, že mají jen 87,7 procenta tabulkových stavů, což je nejméně od ledna 2015, kdy po stažení většiny zahraničních sil vláda převzala plnou odpovědnost na bezpečnost země. Důvodem jsou dezerce, mrtvé duše, neschopnost verbovat vojáky a hlavně ztráty v bojích se vzbouřenci. [celá zpráva]

Afghánští vojáci při výcviku

FOTO: Omar Sobhani, Reuters

Prezident Ašraf Ghání v lednu oznámil, že od nástupu do funkce v září 2014 padlo 45 000 policistů a vojáků, denně jich zahyne třicet až čtyřicet. Americké velení uvádělo, že ztráty nejsou udržitelné ani kdyby jich byla jen polovina. Afghánské síly sice tvrdí, že počet zabitých vzbouřenců převyšuje počet jejich ztrát, ale nejsou pro to relevantní důkazy, uvedl list The New York Times, který o zprávě informoval.

Kritika Pentagonu



Pentagon ale odmítl, že by tato zpráva byla relevantní. Podle ní je postavená na mylné analýze.

„Měření množství populace podle kontroly vlády není indikátorem efektivity strategie v jižní Asii nebo pokroku v cestě bezpečnosti a stabilitě v Afghánistánu, zejména vhledem ke jmenování zvláštní amerického vyslance pro usmíření v Afghánistánu Zalmaye Khalilzada.”

Khalilzad jedná s Tálibánem o možnosti míru a podle tvrzení vzbouřenců už došlo k rámcové dohodě, že se americké jednotky se stáhnou ze země do 18 měsíců. [celá zpráva]

Sopko se proti kritice ohradil. Uvedl, že je to poprvé, co Pentagon zpochybňuje jeho data. Naznačil, že je to možná kvůli tomu, že jsou stále pesimističtější.

Jiní experti přitom tvrdí, že data od Sopka jsou až příliš optimistická. The Long War Journal uvedl ve své vlastní analýze, že afghánská vláda kontroluje jen 143 okresy a vzbouřenci 53, a o zbylou polovinu se svádějí boje.