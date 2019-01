Novinky, ČTK

Místo se nachází v oblasti Sinori a je jednou z dvaceti tajných základen, které odhalili experti loni v září na základě satelitních snímků. Objevené objekty jsou v obtížně dostupných, hornatých částech Severní Koreje.

„Na základně Sinori jsou uskladněny rakety středního doletu Nodong, které by se mohly použít k jaderným nebo konvenčním útokům na Jižní Koreu, Japonsko a americký tichomořský ostrov Guam,“ píše analytik Victor Cha ve zprávě CSIS.

Tento objev zpochybnil upřímnost Severní Koreje v souvislosti s denuklearizací poloostrova, píše list The Guardian. Druhé setkání severokorejského vůdce Kim Čong-una s Donaldem Trumpem by se mělo uskutečnit na konci února. Místo zatím není upřesněné, některá média spekulují o tom, že by se summit mohl konat ve Vietnamu.

Středisko pro strategická a mezinárodní studia upozornilo, že Severní Korea o existenci základny v oblasti Sinori nikdy neinformovala. Zřejmě „není předmětem jednání o denuklearizaci Korejského poloostrova“, uvádí zpráva.

Tajná základna pro vývoj balistických raket.

„Severokorejci nebudou vyjednávat o věcech, které nezveřejňují. Zdá se, že je to součást jejich hry. I když zničí svá přiznaná jaderná zařízení, stejně budou mít další možnosti,“ varuje Viktor Cha.

Středisko Sinori se nachází 212 kilometrů severně od demilitarizované zóny oddělující obě Koreje. Základna o rozloze 18 kilometrů čtverečních je sídlem vojenské jednotky vybavené balistickými střelami středního doletu Nodong-1, píše se ve zprávě CSIS. Satelitní snímky základny z 27. prosince ukazují vchod do podzemního bunkru, zpevněné budovy a centrálu.

Podle CSIS mohla základna hrát rovněž roli při vývoji balistické střely Pukkuksong-2, která byla poprvé testována v únoru 2017.