Střelba a exploze byly slyšet ve středu brzo ráno během zásahu keňských bezpečnostních sil, a stále pokračují, uvedla BBC. Silnější výbuch se ozval kolem sedmé ráno. Několik civilistů poslalo SMS, ve kterých žádali o zdravotní pomoc.

Podle listu The Daily Nation bezpečnostní síly pronikly do sedmého patra hotelu, kde se stále ukrývají hosté, a kde se zřejmě zabarikádovali útočníci.

Keňský prezident Uhuru Kenyatta po po osmé hodině řekl: „Nyní mohu potvrdit, že bezpečnostní operace v Dusitu skončila a všichni teroristé byli eliminováni.” Hned však dodal: „Budeme hledat každou osobu, která (do toho) byla zapojena. Jsme zemí řízenou zákony, právem a předpisy, ale jsme také národem, který nikdy neodpustí těm, kdo ublížili našim dětem.” Podrobnosti k zásahu proti teroristům neuvedl.

Agentura Reuters napsala, že ještě kolem 1:30 se v místě ozývala střelba, tedy více než 12 hodin poté, co útok radikálů z Aš-Šabábu začal. V tu chvíli bylo údajně asi 150 osob vyprovázeno z jedné z budov, kde předtím nalezly útočiště. Jeden ze záchranářů uvedl, že mnoho dalších lidí ještě zůstávalo uvnitř. [celá zpráva]

Bezpečnostní kamera zachytila útočníky před hotelem v Nairobi

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

V úterý v deset večer přitom ministra vnitra Fred Matiang´i prohlásil: „Situace je pod kontrolou a oblast je bezpečná.“

Mopping up process still underway. No further threat to public exists. Civilians who had been secured in one building by security while mopping up continues now safely evacuated. All buildings and surrounding area secure.