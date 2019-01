Íránská televize oznámila, že Boeing 707 havaroval u Karadže. Město je střediskem provincie Alborz a leží asi 20 kilometrů od Teheránu. „Nákladní Boeing 707 s masem odstartoval z Biškeku v Kyrgyzstánu a musel nouzově přistát na letišti Fath západně od Teheránu,” sdělila armáda v prohlášení.

Podle armády letadlo sjelo z přistávací dráhy a narazilo do zdi. Ze záběrů je patrné, že se ocitlo mezi obytnými domy a začalo hořet.

Pilot zřejmě omylem nepřistál na nedaleké mezinárodní letiště Pajam a zamířil na letiště Fath jižně od Karadže patřící revolučním gardám, které není vhodné pro velká letadla.

Armáda potvrdila, že letadlo patřilo Íránu. Podle jejího sdělení bylo na palubě stoje 16 lidí, z nichž 14 byli vojáci a dva civilisté. O život přišlo 15 z nich. Podle místních médií se už podařilo najít černou skříňku se záznamem hovorů v kabině.

