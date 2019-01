Novinky, CNN

„Ano, Austrálie jí poskytla azyl. Nyní čekáme na informace o tom, kam přesně půjde,“ potvrdil CNN Hakparn.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) předal ve středu její případ Austrálii. Podle nepotvrzených zpráv se měla kauzou Saúdské Arabky zabývat také Kanada.

Dívka opustí Thajsko „okamžitě, jakmile bude definitivně rozhodnuto“, uvedl Hakparn. Mladá žena se nyní zdržuje na utajeném místě v Bangkoku. „Zajišťujeme jí nezbytnou bezpečnost,“ řekl.

Kunúnová odletěla na začátku ledna z Kuvajtu, kde byla s rodinou, do Bangkoku. Odtamtud ji chtěl thajský imigrační úřad poslat zpět, ale ona to odmítla, a když pro ni přišli do hotelu v tranzitní zóně, zabarikádovala se v pokoji. [celá zpráva]

Zmiňovala, že je trestána za každou drobnost, a uvedla, že se bojí, že by mohla být po návratu zabita. Zřekla se totiž islámu, což je v Saúdské Arábii trestné a může za to hrozit i poprava.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Rahaf Kunúnová opustila v doprovodu policie letiště

Do Thajska přiletěli i dívčin otec a bratr, ale Kunúnová se s nimi odmítla setkat. [celá zpráva]

Dívka na Twitteru žádala o možnost získat azyl v Austrálii, kam původně letěla, v USA, ve Velké Británii či v Kanadě.