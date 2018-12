Novinky

Ve videosnímku se podle deníku objevilo také tvrzení, že zavraždění obou žen je činem „pro Sýrii“. Dánská zpravodajská služba spojuje obě vraždy s teroristickou organizací Islámský stát.

Na záběrech jsou zachyceni čtyři muži podezřelí z vraždy turistek, jak slibují věrnost teroristické organizaci Islámský stát a vůdci Abú Bakrovi Bagdádímu. Muži sedí před černobílou vlajkou IS. Jeden z nich s nožem v ruce odsoudil v projevu „ničení způsobené bojovými letouny aliance křižáků“. Současně se vysmívají marocké zpravodajské službě a prohlašují: „Kde jsou vaše znalosti? Tady jsme...”

Jeden ze zadržených mužů, který je podezřelý z vraždy turistek.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Policii přivolal obchodník v Marrákeši



Marocká policie už všechny čtyři muže podezřelé z bestiální vraždy zatkla. Jednoho zadržela na začátku týdne v Marrákeši, další tři byli zadrženi ve čtvrtek na tamní autobusové stanici poté, co na ně policii upozornil místní obchodník.

Byli vyzbrojeni noži, z nichž některé měly velikost mačet, a chtěli si u něj koupit vodu. Pokoušeli se dostat do autobusu, který by je odvezl do přímořského města Agadir.

Další zadržený podezřelý

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Všichni jsou ve věku od 25 do 33 let. Jeden z nich, který je označen iniciálami R. A., má podle informací Daily Mailu pocházet z malé vesnice Duár el-Káíd u Marrákeše. Je mu 33 let a má pracovat jako obchodník.

Třetí zadržený na autobusové zastávce v Marrákeši

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Druhý podezřelý s iniciálami A. E. je ročník 1991 a je vyučený tesařem. Má žít v okrese Azúzia v Marrákeši. Třetím je O. A., narozený v roce 1993, žije v okrese Darb Zaruál v Marrákeši. O jeho povolání nebyly zveřejněny žádné údaje. Zatím také nebyly uvolněny žádné podrobnosti k prvnímu zadrženému.

Obě ženy se vypravily na horu Túbkál a postavily si stan poblíž obce Imlíl, která slouží jako výchozí bod k výstupu. Mrtvoly obou žen našel turistický pár z Francie. „Byl to hrozný šok,“ řekla žena, která zavražděné objevila, o prvním pohledu na otevřený stan.