Čtyři sobotní nálety si vyžádaly životy 34 členů Aš-Šabábu, další dva pak americká armáda uskutečnila v neděli a zabila při nich 28 extremistů.

„AFRICOM a naši somálští partneři provedli tyto letecké útoky, aby zabránili teroristům využívat odlehlé oblasti jako základny pro plánování a řízení budoucích útoků a pro verbování nových radikálů k páchání těchto útoků,” uvedlo velitelství.

Al-Shabaab Forces Degraded by U.S., Federal Government of Somalia - https://t.co/f3XjSWzsAF pic.twitter.com/zQvfPJxgJH