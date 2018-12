Srazily se tankovací KC-130J Hercules, na jehož palubě byla pětičlenná posádka, s dvoumístným bojovým letadlem F/A-18D Hornet. Že došlo ke srážce při doplňování paliva, jak uvádějí americká média, námořní pěchota nepotvrdila. Média se ale odvolávají na jednoho z jejích příslušníků.

Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.



The circumstances of the mishap are currently under investigation.



