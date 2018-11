„Skupina čítající až čtyři muže se pokusila dostat do areálu čínského konzulátu. Naše stráž je zarazila u prvního kontrolního stanoviště,” řekl AFP zástupce policie. „Při přestřelce zemřeli dva policisté a třetí byl vážně raněn,” dodal.

Stanice BBC uvedla, že atentátníci zaútočili kolem 9:30 místního času (5:30 SEČ). Podle policie mezi nimi byli sebevražední atentátníci, kteří použili vůz naložený výbušninami. Svědkové uváděli, že slyšeli explozi na záběrech je vidět sloup černého dýmu.

Three suicide attackers storm Chinese consulate in Pakistan, insurgent group says https://t.co/44GawW0jCo