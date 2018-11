Novinky

Úřady vyzvaly obyvatele Sydney a okolí, především děti, starší osoby a lidi s respiračními problémy, aby zůstali doma a nevětrali. Bouře však není tak silná jako podobná v roce 2009, kdy bylo nebe úplně oranžové. Nyní je spíše jen do růžova.[celá zpráva]

Most a opera v Sydney za písečné bouře

FOTO: David Gray, Reuters

Zdravotníci už museli pomáhat desítkám lidí s dýchacími potížemi a astmatem, ale přesná čísla ještě nejsou k dispozici.

Prachová bouře, která zakryla Sydney.

FOTO: David Gray, Reuters

Obyvatel Broken Hill, vzdáleného asi 1100 km západně od Sydney, uvedl, že tam prachová bouře trvala několik hodin. „Šli jste ven a měli jste to v očích,“ řekl Matt Whitelum a dodal: ”Vítr byl taky tak silný, že jste museli držet dveře auta, jinak by vás mohly praštit do obličeje.“

Písečná bouře nad Broken Hill v Novém Jižním Walesu.

FOTO: Reuters

Písečnou bouři způsobily silné větry, které zvedají prach z vyschlé půdy. Jeho množství je větší než obvykle, protože celý Nový Jižní Wales trpí od srpna extrémním suchem.