Osobou, která vraždu nařídila, je podle prokurátora bývalý poradce královského dvora Saúd Kahtání. Měl zařídit návrat Chášukdžího do vlasti. Novinář byl zavražděn, když selhala všechna jednání o návratu. Tělo zavražděného se dosud nenašlo, řekl prokurátor.

Prokurátor také řekl, že Kahtání má zakázáno cestovat a je vyšetřován.

Ankara tvrdí, že za vraždou novináře je nejvyšší vedení Saúdské Arábie. Podle tureckých vyšetřovatelů přijelo do Istanbulu v den Chášukdžího vraždy 15 Saúdských Arabů, mezi nimi členové ochranky korunního prince, členové saúdskoarabské tajné služby i forenzní expert.

V zavazadlech měli mít jednotliví členové skupinky injekce, defibrilátory, radiostanice, sešívačky, nůžky a rušičky, napsaly turecké noviny Daily Sabah. Ty současně zveřejnily skeny, které mají doložit zvláštní obsah zavazadel jednotlivých cestujících. Turecká média také upozornila na to, že v zavazadlech bylo navíc deset telefonů.

