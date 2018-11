ČTK

Fotograf chtěl smutným obrázkem holčičky vyzáblé na kost upozornit na zhoršující se humanitární krizi, způsobenou občanskou válkou. OSN už dlouho varuje před hladomorem, který podle ní hrozí až 14 milionům Jemenců, tedy zhruba polovině obyvatel arabské země.

A 7-year-old Yemeni girl whose photograph became a symbol of the Yemen's long-running conflict, has died, the country's Health Ministry says https://t.co/XIwLeo9Ksj pic.twitter.com/z1wVdQqpK3 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 2. listopadu 2018

Fotograf deníku The New York Times Tyler Hicks popsal, jak pro něj bylo obtížné a emotivní fotografii umírající dívenky pořídit. Zdůraznil ale, že považoval za důležité na hrůzy této války upozornit. Humanitární krize, kterou boje za čtyři roky způsobily, je podle OSN v současnosti nejhorší na světě. Deník The New York Times citoval zoufalou matku holčičky, ale také jemenského doktora, který dívku ošetřoval. „Máme mnohem více takových případů,” uvedl.

Jemen sužuje občanská válka, v níž proti sobě bojují šíitští povstalci Húsíové, podporovaní Íránem, a vládní vojska mezinárodně uznávaného prezidenta Abdar Mansúra Hádího, jemuž od roku 2015 pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií.

Válka v Jemenu si už vyžádala tisíce lidských životů, poslední, asi dva roky staré údaje OSN hovoří o 10 000 obětech. Některé zdroje odhadují, že v tomto konfliktu zemřelo na 50 000 Jemenců.

Podle regionálního ředitele Dětského fondu OSN (UNICEF), jehož v sobotu citovala agentura AP, znemožnují obě strany bojů doručení humanitární pomoci do země. „Nespolupracují s námi a neumožňují nám dělat práci tak rychle, jak je potřeba,” řekl Geert Cappelaere agentuře AP v rozhovoru z Jemenu.