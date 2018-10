ČTK

Brazilská policie prezidenta Temera viní z braní úplatků v souvislosti s dekretem z roku 2017, který se týkal fungování brazilských přístavů. Soud dostal s žádostí o podání obžaloby také žádost, aby byl hlavě státu zmražen majetek. Kromě Temera policie z korupce v aktuální kauze viní dalších deset lidí včetně jedné z jeho dcer Maristely a dvou jeho blízkých spolupracovníků. Temer obvinění odmítá.

Soud by měl policejní žádost nyní zaslat generální prokuratuře, která by měla rozhodnout, zda bude obžalobu na hlavu státu podána či nikoliv. Pokud by podána byla, musel by parlament dvoutřetinovou většinou schválit prezidentovo vydání. To zákonodárci v minulosti ve dvou podobných případech odmítli.

Temer nastoupil v roce 2016 do čela země z pozice viceprezidenta po sesazení tehdejší prezidentky Dilmy Rousseffové parlamentem. V nedávném prvním kole prezidentských voleb značně neoblíbený politik už svou funkci neobhajoval. V lednu příštího roku by ho měl nahradit vítěz druhého kola, které se uskuteční 28. října. Postoupil do něj krajně pravicový politik Jair Bolsonaro a levicový kandidát Fernando Haddad.