ČTK

„Teď zkrátka nemůžu odjet,” řekl šéf Bílého domu před odletem na předvolební mítink ve státě Iowa.

Trump s blížícím se datem voleb do Senátu a Sněmovny reprezentantů stupňuje své aktivity v rámci kampaně Republikánské strany, vysvětlil web The Hill. V posledních dnech absolvoval prezident několik setkání s voliči, to poslední se odehrálo v úterý ve městě Council Bluffs v Iowě.

Půdu pro druhý summit se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem o víkendu během návštěvy v Pchjongjangu připravoval šéf americké diplomacie Mike Pompeo. Trump řekl, že ministr zahraničí s Kimem absolvoval velmi dobré rozhovory a že dějiště chystané schůzky se nyní vybírá ze tří nebo čtyř možností.

Pompeo: Je před námi spousta práce



První summit hostil v červnu Singapur a lídři USA a KLDR se zde v obecných formulacích dohodli na spolupráci při postupné denuklearizaci Korejského poloostrova. „Ačkoli je cíl ještě daleko a před námi je spousta práce, vidíme nyní cestu, která povede k uskutečnění našeho konečného cíle, kterým je úplná a ověřená denuklearizace Severní Koreje,” řekl v úterý Pompeo.

Podle agentury Reuters však dosavadní kroky KLDR nenaplňují požadavky Washingtonu ohledně nevratných kroků na cestě k denuklearizaci. Korejci nepředali kompletní seznam jaderných zbraní a středisek.

Na Valném shromáždění OSN na konci září šéf severokorejské diplomacie Ri Jong-ho varoval, že bez důvěry v USA nepřichází jednostranné odzbrojení v úvahu. Důvěru ve Washington podle něj podkopává pokračující působnost ekonomických sankcí.