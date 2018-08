Novinky, ČTK

V čísle jsou zahrnuty tři milióny obětí ve věku do jednoho roku. Jejich počet je mnohem vyšší, než se dříve odhadovalo. Množství dětí, které zemřou v důsledku války, je více než třikrát větší, než počet padlých v ozbrojených konfliktech.

Více dětí umírá po skončení konfliktu, než v období bojů. Poměr podle studie činí tři ku jedné. Primární příčinami úmrtí spojených s válkou jsou hlad a podvýživa, nemoci, kterým lze předcházet, a nedostatek základních služeb.

Studie se zabývala téměř 15 500 ozbrojenými konflikty ve 34 z 54 afrických zemí v průběhu dvou desetiletí. Bylo zjištěno, že u dětí narozených do 50 km od oblasti bojů je pravděpodobnost, že zemřou do jednoho roku, o téměř osm procent vyšší než u dětí narozených ve stejném místě v době míru. Úmrtnost kojenců je čtyřikrát vyšší v souvislosti s boji, které trvají pět a více let. Zvýšené riziko smrti trvá u dětí narozených až osm let po skončení války a do vzdálenosti 100 km od bojů.

Vědci zjistili, že v průměru 65 z každých 1000 živě narozených dětí nepřežije první narozeniny. To je o 12 úmrtí víc než činí poslední odhad OSN z roku 2016. Cílem OSN je snížit toto číslo do roku 2030 na 12 úmrtí na 1000 narozených dětí