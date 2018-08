Novinky

„Otevření styčné kanceláře bylo naplánováno v rámci hladkého postupu (procesu denuklearizace) stejně jako Pompeova cesta do Severní Koreje a summit Jižní a Severní Koreje, ale jsme přesvědčeni, že tuto otázku je potřeba ještě jednou zhodnotit, protože se ukázal nový vývoj,“ řekl podle tiskové agentury Jonhap mluvčí Modrého domu, jak je označováno sídlo jihokorejského prezidenta.

„Není to téma, které může být jednostranně rozhodnuto naší vládou a je jedním z těch, které je třeba projednat se severní stranou, ale musíme ještě porozumět tomu, jak Sever mění podmínky otevření kanceláře,“ dodal mluvčí Kim Jo-kjom s tím, že i KLDR zvažuje, zda takovou styčnou kancelář vůbec otevřít.

Jižní Korea přitom byla zaskočena, když Pompeo zrušil návštěvu KLDR naplánovanou na tento týden. Zrušení následovalo poté, co se objevila opakovaná tvrzení, že Severní Korea dál pokračuje v produkci štěpného materiálu a montuje další jadernou raketu. Pokračování jaderného programu potvrdila i mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). [celá zpráva]

Termín schůzky nebyl stanoven

Schůzka severokorejského vůdce Kim Čong-una s jihokorejským prezidentem se měla uskutečnit během září v Pchjongjangu, ale datum zatím nebylo stanoveno. K otázce schůzky se mluvčí Modrého domu nevyjádřil, dříve uváděl, že se bude konat podle plánu.

Schůzka byla domluvena během dvou jarních setkání Kima a Muna, kde se dojednalo i otevření styčné kanceláře.

Setkání rozdělených rodin mají pokračovat

Minulý týden proběhla dvě setkání rodin rozdělených korejskou válkou. [celá zpráva]

Podle nedělního zprávy listu Korea Times by se ještě letos mělo uskutečnit další podobné setkání. „Můj severokorejský partner Pak Jong-il a já jsme jednali o dalším setkání rozdělených rodin, jako bylo toto, které by se mělo uskutečnit do konce roku,“ řekl šéf jihokorejského Červeného kříže Pak Kjung-so s tím, že k němu mohlo dojít koncem října.

Upřednostňoval by termín ještě před začátkem zimy, protože lidé, kteří se setkávají jsou v pokročilém věku. Podle ně taky nelze dlouho čekat. „Každý rok umírá 3000 až 4000 členů rozdělených rodin. Za sedm až deset let budou setkání v této formě obtížná.“ Jednomu z účastníků pátečního setkání bylo sto let.