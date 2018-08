Alex Švamberk, Novinky

„Japonští reakcionáři se nyní stávají stále drzejší, mají daleko k omluvě a k reflektování svých hrozných zločinů z minulosti,“ uvedl mluvčí severokorejského Asijsko-pacifického výboru pro mír. Jeho vyjádření citovala severokorejská státní tisková agentura KCNA.

„Ještě méně tolerovatelné je, že skupina (okolo japonského premiéra Šinza) Abeho přidává nové zločiny k hromadě hrozných zločinů z minulosti místo toho, aby je odčinila. Zatímco dál mlčí o děsivých zločinech, které si vyžádaly životy miliónů Korejců, nafukují pár unesených,“ dodal mluvčí. Japonsko se stále věnuje problému mladých Japonců unesených do KLDR, které chtěl Pchjongjang vycvičit ke špionáži.

Zatímco Jižní Korea s Japonskem vyjednala dohodu o odškodnění žen, které musely sloužit japonským vojákům jako prostitutky, byť bez přiznání viny, KLDR nemá ani tu.

Obavy Tokia



Japonsko nyní zaujímá k Severní Koreji tvrdší linii než Jižní Korea a Spojené státy. V době jednání Pchjongjangu se Soulem a Washingtonem se Abe obává, aby Japonsko, které nejvíce ohrožují severokorejské balistické rakety, nebylo opomenuto. [celá zpráva]

Spojeným státům sice KLDR loni vyhrožovala raketovým útokem na Guam, severokorejské rakety však při testech přelétávaly Japonské ostrovy. [celá zpráva] KLDR také hrozila útoky na Japonsko. [celá zpráva]

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se letos setkal jak s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, tak s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Příští týden do KLDR přijede americký ministr zahraničí Mike Pompeo jednat o likvidaci jaderných zbraní, ke které se KLDR zatím nemá. S Abem však Kim nejednal. Japonský premiér doufal, že by se mohli setkat v září na ekonomickém fóru ve Vladivostoku, ale podle diplomatických zdrojů není pravděpodobné, že tam Kim zamíří.

Abe chce s Kimem projednat osud desítek Japonců unesených severokorejskými agenty v sedmdesátých a osmdesátých letech. Pchjongjang ale jednat s Japonci odmítá. „Japonsko musí jasně pochopit, že bez odčinění minulých hříchů nemůže být udělán ani jediný krok směrem k budoucnosti,“ dodal mluvčí severokorejského výboru. Severní Korea by za koloniální nadvládu mohla požadovat i desítky miliardy dolarů odškodného.

V šedesátých letech se Japonsko pokoušelo situaci urovnat, v roce 1965 schválilo grant pro KLDR ve výši 300 miliónů dolarů a půjčky s nízkými úroky ve výši půl miliardy. Severní Korea ale požadovala, aby to bylo označeno za kompenzace a reparace, což Tokio odmítalo, a tak nedošlo k normalizaci vztahů. Obě země spolu nemají navázané oficiální styky.

Vztahy Koreje a Japonska zatěžuje historie

Japonsko okupovalo Koreu od roku 1910 do konce druhé světové války. Umožnila mu to tajná dohoda s USA uzavřená po japonském vítězství nad Ruskem v roce 1905 výměnou za to, že Japonsko nechá volné ruce USA na Filipínách.

Japonsko potlačilo brutálně několik korejských povstání, pokoušelo se Koreu pojaponštit, drancovalo její zdroje a zotročovalo její obyvatele, ale na druhou stranu také přispělo k jejímu rozvoji. Mnozí Korejci také vystudovali v Japonsku a udělali kariéru v japonské armádě.

Po vyhlášení KLDR byli jako nepřátelé vykreslováni právě Japonci, proti kterým bojovali partyzáni vedení Kim Ir-senem. Situace se změnila za korejské války, kdy jejich místo zaujali Američané, ovšem i těm bylo vytýkáno, že spolupracují s letitými korejskými nepřáteli Japonci, když létají ze základen v Japonsku.

Severokorejská ideologie trvale pracuje s obrazem nepřítele, proti němuž se musí lid stmelovat. Tím se udržuje obyvatelstvo vyhroceně nacionalistické KLDR jednotnější a brání se tak projevům nespokojenosti.