Novinky, ČTK

Na setkání naplánovaném na 11 hodin se více než 300 Jihokorejců z 89 rodin shledalo se 185 příbuznými ze Severní Koreje. Ve čtvrtek se má uskutečnit setkání dalších 88 rodin, na které pojede 469 lidí z Jižní Koreje a 128 z KLDR, informovalo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení.

Nejstaršímu jihokorejskému účastníkovi setkání je 101 let. Pek Jong-ju vzal pro své příbuzné 30 párů bot a 20 balení jídelních příborů, které věnuje snaše a vnučce. „Dostal jsem pro ně (od příbuzných) hodně věcí, protože to bude moje poslední návštěva,“ řekl listu Korea Times.

Čcho Hjee-do (86, uprostřed) se objímá se svojí o tři roky starší sestrou Čcho Sun-do, která žije v KLDR.

FOTO: Lee Ji-eun, ČTK/AP

Setkání se účastní i 85letý Kwak Ho-hwan, kterého doprovázel jeho syn. Setkal se se dvěma syny svého staršího bratra. Ten měl tu smůlu, že byl za korejské války povolán do severokorejské armády, když na začátku války obsadila jihokorejský Čečchon. Když severokorejská armáda ustupovala, musel s ní odejít do KLDR, kde v roce 1981 zemřel.

„Můj otec požádal o setkání rozdělené rodiny už před dlouhou dobou. Bratr mu moc chyběl. Jeho přání se mu splnilo, když se setkal s bratrovými dětmi,“ řekl Kwakův syn Sang-sun.

Kim Kwang-ho (79, vlevo) mluví se svým o rok mladším bratrem ze Severní Koreje Kim Kwan-ilem

FOTO: Lee Ji-eun, ČTK/AP

Se svými sestrami žijícími na severu se setkali 80letý Kim Čchun-sik a jeho 64letý bratr Kim Čchun-jung. Na začátku války utekli s rodiči z poloostrova Ondžin, který byl před válkou součástí Korejské republiky, dál na jih. Mysleli si, že se vrátí, jenomže po válce se Ondžin stal součástí KLDR. S dvěma mladšími sestrami, které neutekly před postupujícími severokorejskými vojsky na jih a zůstaly s prarodiči, se proto už neviděli. Setkání se uskutečnilo až nyní.

„Po zbytek svého života moji rodiče nikdy nezmínili mé sestry nebo rodné město. Asi to pro ně bylo příliš bolestné,“ řekl Kim Čchun-jung.

I Ku-son (92) objímá svého syna I Sang-čchola (71)

FOTO: Lee Ji-eun, ČTK/AP

Jedenadevadesátiletá I Ku-son se setkala se synem, kterého viděla naposledy, když mu byly dva roky. Také ona pocházela z poloostrova Ondžin, na jih odešla jen se svým starším bratrem.

Soukromé setkání



Pondělní setkání je první od roku 2015 a koná se na základě deklarace z Pchanmundžomu z konce dubna, kterou podepsali jihokorejský prezident Mun Če-in a severokorejský vůdce Kim Čong-un během letošního historického summitu. Novinkou je, že mohou pojíst s příbuznými soukromě, a ne ve skupině. Je to už 21. setkání rozdělených rodin od roku 2000.

V setkání doufalo více než 57 000 Jihokorejců, ale pro pondělní setkání bylo vybráno jen 93 rodin, z nichž čtyři musely na poslední chvíli účast zrušit ze zdravotních důvodů. Celkem je do programu zapsáno 130 000 Jihokorejců. S příbuznými se jich dosud setkalo jen 20 000.

Více než 60 procent těch, kteří se chtějí sejít s příbuznými, je starších 80 let a na cestě do KLDR je doprovázejí děti nebo další členové rodiny.

Všichni jihokorejští účastníci se sešli už v neděli v hotelu Hanwha ve městě Sokčo jižně od demilitarizovaného pásma, které dělí obě Koreje. Tam všichni podstoupili zdravotní prohlídku a dostali varování před možnými riziky návštěvy KLDR. Především by neměli říkat nic, co by mohlo být překrouceno anebo co by mohlo být severně od hranice vnímáno jako necitlivé, uvedla CNN.

Po prohlídce a registraci si mohli všichni nechat v hotelové hale udělat profesionální fotografii, kterou jim poté zarámovali, aby ji mohli s sebou vzít do Severní Koreje jako dárek. Mnozí však také vezli příbuzným léky.