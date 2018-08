Tálibán unesl více než sto lidí, příměří nepřijme

Více než sto lidí unesl v neděli pozdě večer Tálibán ze tří autobusů na silnici z Tacháru do Kábulu, uvedla afghánská televize TOLO s odvoláním na místní úřady. Tálibán to udělal v době, kdy ho USA vyzývají, aby podpořil nové tříměsíční příměří vyhlášené vládou. To ale vůdce Tálibánu maulví Hajbatulláh Achúndzáda v pondělí odmítl.