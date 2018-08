brw, BBC, CNN, Právo

Boj s IS zdaleka nekončí, varují ve zvláštní zprávě o teroristických skupinách experti OSN. Organizace je podle nich stále aktivní nejen na Blízkém východě, ale také v Africe a stále je schopna aktivizovat spící buňky v Evropě.

Celkem jde o zhruba 60 tisíc bojovníků, přičemž několik tisíc z nich se podle odhadů expertů rekrutovalo v evropských zemích.

Skeptický Pentagon



Kromě Iráku a Sýrie odborníci zaznamenali aktivní skupiny příznivců samozvaného chalífátu v Afghánistánu, Mali, Nigeru či Libyi, kde podle zprávy operují stále zhruba čtyři tisíce ozbrojenců IS, i když několik desítek klíčových členů libyjských skupin se přesunulo na Blízký východ.

„Teroristé z IS jsou stále schopni zaútočit mimo syrské území. I když už nemají plnou kontrolu nad žádným velkým územím v Iráku, mají tam spící buňky, které se mohou kdykoli aktivizovat a zaútočit,“ informuje zpráva.

Ještě skeptičtější postoj k vítězství nad IS, které loni ohlásil irácký premiér Hajdar Abádí, zastává americké ministerstvo obrany. Podle něj operuje „v Iráku a Sýrii 28 600 až 31 600 bojovníků IS“.

Počet vražd a únosů stoupá



Americké tajné služby podle stanice CNN informovaly, že IS měl na svém vrcholu v roce 2015 v těchto zemích kolem 33 tisíc ozbrojenců, jejichž stavy každý měsíc doplňovaly stovky až tisíce bojovníků rekrutovaných v zahraničí.

Podle OSN se přísun cizinců podařilo prakticky minimalizovat, Pentagon ale upozorňuje, že například v Sýrii má IS téměř stejný počet ozbrojenců, jako měl před vytlačením ze svých bašt v Rakce a Mosulu.

„V Sýrii operuje kolem 14 500 bojovníků IS a v Iráku 17 tisíc,“ informuje podle stanice Hlas Ameriky zpráva amerického ministerstva obrany. Spojené státy přitom proti IS na Blízkém východě provedly kolem 24 tisíc vzdušných úderů, za něž utratily 14,4 miliardy dolarů, upozornila stanice.

Podle expertů IS začal zejména v Iráku využívat guerillovou taktiku s cílem podkopat autoritu úřadů. Proto v posledních měsících jeho ozbrojenci znásobili počet vražd a únosů. Například minulý měsíc bylo v iráckých provinciích Kirkúk, Dijála a Saláhaddín zaznamenáno 83 případů únosů a vražd či obojího dohromady.

Většina z nich byla spáchána na dálnici spojující Bagdád a Kirkúk. „Přitom v květnu v oblasti zaznamenali třicet takových případů a v březnu sedm,“ připomněl Hišám Hášimí, bezpečnostní poradce irácké vlády.

Bagdádí údajně těžce zraněn



Samostatnou kapitolou je pak osud vůdce IS Abú Bakra Bagdádího, o němž ve veřejném prostoru nejsou ověřitelné informace. Jednu z posledních spekulací přinesla v pondělí irácká televize As Sumaría, která tvrdí že Bagdádí, jenž IS již fakticky neřídí, byl těžce zraněn a je upoután na lůžko.

Podle televize zranění utrpěl v červnu při náletů iráckého letectva na jednu ze syrských vesnic, kterou mají islamisté pod kontrolou. „Útok cílil na poradu velitelů ozbrojenců samozvaného chalífátu. Několik teroristů zahynulo, další včetně Bagdádího byli těžce zraněni,“ informovala As Sumaría.