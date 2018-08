Stroj Embraer 190 vzlétl v úterý odpoledne místního času (pozdě večer SELČ) z letiště Guadalupe Victoria ve městě Durango. Namířeno měl do více než 500 kilometrů vzdálené metropole Mexiko. Krátce po startu musel z dosud neznámých příčin nouzově dosednout na nedaleké pole. Nehoda se stala asi deset kilometrů od letiště, uvedl guvernér José Aispuro.

