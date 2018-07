Zmizení malajsijského letu MH370 zůstává záhadou, klíčem má být nalezení vraku

Odpověď na otázku, co se stalo s letounem společnosti Malaysia Airlines, který se ztratil v březnu 2014 na trase z Kuala Lumpuru do Pekingu, vyšetřovatelé nemají. Vyplývá to ze zprávy, kterou v pondělí zveřejnila nezávislá vyšetřovací komise. Dokud se nenajde vrak letounu, nelze podle komise určit příčinu zmizení.