Výsledky po sečtení necelé poloviny hlasů napovídaly, že by PTI získala 113 mandátů v 272členném Národním shromáždění.

Podle zpravodaje BBC v Pákistánu Secundera Kermaniho by PTI mohla být schopna sestavit vládu s podporou malých stran a nezávislých kandidátů.

Chán se míní zaměřit na ekonomiku, rupie slábne a devizové rezervy docházejí. Spekuluje se i o tom, že by země požádala o půjčku Mezinárodní měnový fond.

Příznivci PTI slaví průběžné vedení strany ve volbách

FOTO: Akhtar Soomro, Reuters

Imran Chán, který vedl pákistánský kriketový tým, jenž v roce 1992 vyhrál Světový pohár, však čelí obviněním z vazeb na armádu a její tajnou službu ISI.

Zatím druhé místo přisuzuje sčítání dosud vládnoucí Pákistánské muslimské lize Naváz (PML-N), která by měla podle průběžných výsledků získat 64 křesel. Je ale pravděpodobné, že výsledky voleb napadne.

„Pákistánská muslimská liga zcela odmítá výsledky voleb v roce 2018 kvůli patrným a velkým nesrovnalostem,” uvedl na Twitteru bratr bývalého premiéra Šahbaz Šaríf, který nyní stranu vede.

Stěžoval si, že hlasy byly sčítány bez dozorů PML-N a nebyly napsány na patřičný formulář číslo 45. Objevily se také záběry předem podepsaných formulářů bez aktuálních výsledků.

Blank Form m 45 signed by Presiding Officers. This is how results are being changed. It means number of votes will be written after he is already signed :D What a joke of this nation we are making !@CMShehbaz@pmln_org #MassiveRigging pic.twitter.com/4jhvTtbu0t pic.twitter.com/rII0WsLxDn