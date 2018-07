Novinky, ČTK

V Kvétě se sebevražedný atentátník odpálil na kontrolním stanovišti policie poblíž jedné z volebních místností, u které se shromáždila masa lidí. Podle posledních zpráv si útok vyžádal nejméně 31 mrtvých a 40 zraněných. Exploze taky zapálila policejní auto.

„Sebevražedný atentátník se pokusil vstoupit do volební místnosti. Když ho policisté chtěli zastavit, vyhodil se do vzduchu,” prohlásil místní představitel Haším Ghilzáí.

Jeden ze zraněných lidí při atentátu v Kvétě

FOTO: Arshad Butt, ČTK/AP

K útoku se prostřednictvím vlastní tiskové agentury Amak přihlásil Islámský stát (IS), pro své tvrzení ale neposkytl žádný důkaz.

Islámský stát stál za červencovým atentátem na předvolební shromáždění v nedalekém Mastungu, kde zahynulo 149 lidí. Byl to jeden z vůbec nejhorších sebevražedných atentátů v historii Pákistánu. [celá zpráva]

Násilí se nepodařilo zabránit, i když byly nasazeny statisíce policistů a vojáků.

Pákistánští vojáci na místě útoku v Kvétě

FOTO: Arshad Butt, ČTK/AP

Letošní volby do Národního shromáždění jsou považovány za klíčové, neboť je to teprve podruhé za 71 let existence Pákistánu, kdy moc přejde po odsloužení celého volebního období pokojně z jedné vlády na druhou. V Pákistánu často vládla junta.

Bilavál Bhutto Zardárí

FOTO: Pervez Masih,ČTK/AP

Volby jsou ale poznamenány korupčními skandály a obviněními. Vládnoucí Pákistánská muslimská liga Naváz (PML-N) si podle BBC stěžuje, že se stala terčem operací mocných bezpečnostních sil podporovaných soudy, které podle ní upřednostňují jiné strany. Její klíčová postava, bývalý premiér Naváz Šaríf, je ve vězení a dostal desetiletý trest za korupci. [celá zpráva] V neděli soudce nejvyššího soudu podpořil toto obvinění, když řekl, že vojenská tajná služba ISI pronikla do soudního systému.

Stejně silnou pozici má Hnutí za spravedlnost (PTI) slavného kriketového hráče Imrana Chána, které údajně podporují bezpečnostní složky. Na třetím místě pravděpodobně skončí Pákistánská lidová strana (PPP), kterou vede 29letý Bilavál Bhutto Zardárí, syn zavražděné pákistánské expremiérky Bénazír Bhuttové a někdejšího prezidenta Ásifa Alího Zardárího.

Následky atentátu v Kvétě

FOTO: Naseer Ahmed,Reuters

V pákistánské provincii Balúčistán, která sousedí s Afghánistánem a Íránem, působí jak teroristický Islámský stát, tak radikální hnutí Tálibán. Operují tam i separatisté, kterým se zdá, že Balúčistán bohatý na ropu, zemní plyn a nerosty, dostává málo peněz od ústřední vlády, jež tyje z místních přírodních zdrojů.