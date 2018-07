Skupina, která se tři dny po sobě dostávala do jeskyně a chlapce vyprostila, měla celkem 18 členů. Úřady byly velmi skoupé na informace o jejím složení, částečně i proto, že si samotní záchranáři nepřáli zvláštní publicitu.

Od počátku byl členem týmu australský lékař a zároveň potápěč Richard Harris, který pracuje jako anesteziolog ve městě Adelaide. Jeho přítomnost si vyžádali britští potápěči, uvedl server BBC. Právě on byl tím, kdo dal pokyn k celé misi, když chlapce prohlédl a zjistil, že jejich stav je natolik uspokojivý, aby zvládli náročnou cestu zpět.

Adelaide doctor & cave-diving specialist Richard Harris, gave up his holidays so he could assist with the Thailand rescue operation. @9NewsAdel pic.twitter.com/DgVROfywqL