9:27 - V místě nadále hustě prší. Podle záchranářů to ale operaci neovlivní. V pondělí uváděli, že deště zatím podzemní vody nezvedly.

9:20 - Guardian rovněž představil plán, jak budou chlapci s trenérem vyproštěni. Bude použit stejný postup, jako dosud. Každý dostane potápěčskou masku, vestu, boty a přilbu, ve které bude přívod vzduchu. Každého chlapce doprovodí dvojice vojenských potápěčů, přičemž jeden ponese kyslíkovou láhev. Chlapci budou připojeni k lanu.

9:15 - Britský Guardian s odkazem na thajské zdravotníky uvedl, že zbylé chlapce čeká po vyproštění z jeskyně pečlivé lékařské vyšetření. Dokud nebudou provedeny krevní testy, které vyloučí případnou infekci, „nebude žádné objímání ani doteky“ s rodinami. Rizikem je především histoplazmóza neboli jeskynní nemoc.

8:30 - V noci v oblasti silně pršelo, takže hrozí, že se v jeskynním komplexu znovu zvedne hladina vody.

7:59 - Podle šéfa záchranné operace Narongsaka Osatanakorna by záchrana měla trvat podobně jako pondělní devět hodin, možná méně: „První den jsme tam strávili 11 hodin, včera devět hodin. Doufáme, že to můžeme zvládnout rychleji nebo stejně rychle jako včera.”

Vozidla před vstupem do jeskynního komplexu na severu Thajska

FOTO: Sakchai Lalit, ČTK/AP

7:39 - Do operace vyrazilo prvních 19 potápěčů, kteří postupují zaplavenou částí komplexu. Během dne se k nim přidají další.

Elon Musk shares footage of rescuers wading through the flooded Thai cave where divers have begun their final push to save remaining boys and their soccer coach. https://t.co/sCUiepw1h2 pic.twitter.com/eGCwp6VSHM