Novinky

Že se mají zachránit napřed ti nejsilnější, sdělily v neděli úřady i rodičům chlapců. Dozvěděl se to i 38letý Sombun Sompiangdžaj, jehož syn je ve skupině dvanácti dětí, které v jeskyni uvěznila voda. Řekl to i agentuře Reuters.

Harris, který se v neděli potopil se záchranným týmem potápěčů, ale navrhl, aby se plány na poslední chvíli změnily. Podařilo se mu přesvědčit i Thajce, kteří zastávali naopak názor, že slabší hoši by se mohli ještě v jeskyni zotavit a lépe by pak zvládli záchranu. Harris je však varoval, že další noc by už nemuseli přežít.

V neděli byli proto nakonec zachráněni 13letý Mongchkol Bunpiem, který byl v kritickém stavu, následovali 14letý Pradžak Sutham, jedenáctiletý Natawut Takamsai, který trpí astmatem, a patnáctiletý Pipat Bodhi, který ani nebyl členem týmu, ale na výlet s ním vyrazil jako kamarád brankáře.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Thajci zachránili první čtyři chlapce ze zatopené jeskyně.

Zpočátku nebyla jména zachráněných uvedena, na což si stěžoval Sompiangdžaj: „Neřekli nám, které děti vynesli ven.“ Nevěděl tedy, že jeho syn je stále v jeskyni.

Rodiče nemohou za dětmi

Spory také trvají ohledně toho, kdy rodiče budou moci děti vidět. Thajské úřady avizovaly, že v pondělí odpoledne, ale rodiče dětí tvrdili, že nejdříve za 48 hodin. Nakonec úřady přiznaly, že to nejde dříve, než budou k dispozici výsledky krevních testů. Do té doby je uvidí jen přes skleněné dveře. Původně se uvádělo, že rodiče jen nebudou mít povoleno děti objímat a budou muset stát dva metry od postele.

Jak probíhá záchrana chlapců z jeskyně

FOTO: Reuters

„Všechny čtyři děti jsou v pořádku v nemocnici. Dnes ráno řekly, že mají hlad, a vyžádaly si rýži s masem. Stále se však nemohou setkat s rodiči kvůli nebezpečí přenosu infekce,” oznámil v pondělí při zahájení druhé fáze záchrany šéf operace a guvernér dotčené provincie Narongsak Osatanakorn.

Nakazit se podle něj mohli leptospirózou, která se může přenášet ze zvířat na lidi. Stačí kontakt s jejich močí. Ohroženi jsou i infekční plísňovou histoplazmózou, která se šíří netopýřím trusem. Napadnout může plíce o oči a může způsobovat i plicní fibrózu.

Šéf krizové skupiny a guvernér provincie, v níž jeskynní komplex leží, Narongsak Osottanakón

FOTO: ČTK/AP

Kromě krevních testů a testů moči tak musejí ještě zachráněným udělat rentgen plic mimo jiné i kvůli obavám ze zápalu plic či embolie, protože chlapci byli dlouho bez pohybu. Hlavní obavy pak vyvolává to, že dlouho nejedli a musejí si na stravu přivykat postupně.

Třiapadesátiletý anesteziolog Harris se operace zúčastnil s dalšími 18 Australany a příslušníky thajského námořnictva. Je velmi zkušený. Účastnil se řady expedic do jeskyň, kde bylo nutné se potápět, namátkou v Austrálii, Číně, na Vánočním ostrově a na Novém Zélandu.