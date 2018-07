Novinky

16:10 - Další etapa záchrany nezačne dříve než po nedělní půlnoci středoevropského času, vyplývá z informací poskytnutých thajskými úřady.

16:05 - Záchranáři potřebují podle guvernéra nejméně deset hodin na to, aby mohli znovu spustit další etapu záchrany. Z dosavadních informací se zdá, že chlapce vysvobodí vždy po čtyřech v dalších dvou záchranných akcích. Jako poslední jeskyni zřejmě opustí jejich pětadvacetiletý trenér.

16:03 - Sky News k upřesněnému počtu zachráněných chlapců uvádí, že média nemají na místo přístup a informace je tak velmi složité ověřovat.

15:58 - Záchranná operace byla pro dnešní den přerušena, oznámil guvernér. Chlapce potápěči, jichž je na místě třináct, vybavili celoobličejovou maskou. Další skupinu se pokusí vyprosit později, nyní se soustředí na dodání nových zásob včetně kyslíku, jehož koncentrace v jeskynní průrvě, kde skupina uvázla, postupně klesá.

15:51 - Čtyři chlapci jsou bezpečně v péči lékařů, oznámil šéf záchranného týmu Narongsak Osottanakorn. Záchranná operace podle něj pokračuje. Rozpor v informacích o počtu zachráněných nijak nevysvětlil, agentura Reuters a jiná média hovořila o úřady potvrzených šesti dětech.

15:38 - Připomeňme si, že chlapci do jeskyně vstoupili 23. června, v temnotě tak strávili víc jak dva týdny. Objeveni byli britskými potápěči až po devíti dnech, od té doby probíhaly přípravy na náročnou záchrannou operaci.

Video ukazuje živé chlapce uvězněné v thajské jeskyni

15:35 - Pauza. Potápěči podle reportéra odpočívají, na záchraně tvrdě dřeli od časného rána. Guvernér a šéf záchranných akcí podle něj chystá tiskovou konferenci, vystoupit by měl do půl hodiny.

15:24 - Witulski rychlost záchrany vysvětluje tím, že voda v podzemí klesla víc, než se čekalo, a více úseků trasy je schůdných pěšky. Původně se předpokládalo, že první chlapce se podaří vyvést ven až kolem 16:00 SELČ a že operace bude trvat až čtyři dny.

Rescue teams at the entrance of the cave saying the lowered water has decreased the journey out of the cave as many chambers are walk-able right now. — Florian Witulski (@vaitor) 8. července 2018

15:18 - Další chlapci jsou podle médií na cestě. Pokud vše půjde hladce jako dosud, mohla by záchrana úspěšně skončit ještě během neděle.

15:00 - Úřady oficiálně potvrdily šest zachráněných chlapců

14:55 - Witulský uvedl, že venku je už šest z celkem 12 hochů. Do nemocnice je krom vrtulníků přepravují i sanitky.

BEZ KOMENTÁŘE: Ambulance míří k ústí jeskyně

14:52 - BBC cituje novináře Floriana Witulského, který sdílí ze záchrany detaily na Twitteru. Podle jeho informací se australský lékař rozhodl nejprve vyvést nejvíc zesláblé chlapce. To by napovídalo tomu, že záchrana bude přes noc přerušena.

Australian doctor inside the cave decided to bring out the weakest kids first as cave conditions have been the best in days. — Florian Witulski (@vaitor) 8. července 2018

14:42 - První helikoptéra se zachráněnými chlapci podle svědků opustila prostor u jeskyně a přepravila je do nemocnice. Hovoří se nejméně o třech zachráněných, oficiálně potvrzené to však stále není.

14:36 - Před jeskynním komplexem jsou lékařské vrtulníky připraveny přepravit chlapce okamžitě do nemocnice.

BEZ KOMENTÁŘE: Před jeskynním komplexem jsou lékařské vrtulníky připraveny přepravit chlapce okamžitě do nemocnice.

14:28 - Na místě záchrany už padla tma, zůstává tak otázkou, zda akce bude pokračovat i přes noc. Úřady jsou zatím na informace skoupé.

14:23 - Zatímco ZDF uvádí tři zachráněné, podle Sky News je třetí chlapec teprve na cestě ven z jeskyně.

BREAKING: Sky sources say a third boy is now almost out of the cave and fourth boy is also on route pic.twitter.com/zy1oqXX4Ar — Sky News (@SkyNews) 8. července 2018

14:12 - Úřady podle Sky News informovaly, že na cestě jsou další dva chlapci. Záchrana je přitom plánována na několik hodin, pokud ale vše půjde hladce jako dosud, může se výrazně zkrátit.

14:04 - Čeští hasičští experti, kteří odcestovali na sever Thajska, zhodnotili přímo na místě situaci a ve spolupráci s českou ambasádou navrhli thajské straně konkrétní pomoc při záchraně zatopených thajských chlapců a jejich trenéra. Thajská strana nicméně zástupce z české ambasády informovala, že pomoc z ČR zatím nevyužijí.

14:00 - Reportérka německé televize ZDF hlásí, že z jeskyně se dostal i třetí chlapec.

13:56: Na místě je třináctičlenný tým zdravotníků a připravené jsou i vrtulníky, které v případě potřeby budou děti převážet do nemocnice.

13:49 - Dva chlapci byli vyproštěni z jeskyně, uvedla televize Sky News ve svém vysílání.

13:45: Dětská psycholožka Andrea Daneseová upozorňuje, že děti mohou trpět . psychickými problémy, které se mohou projevit až později. Psychický stav chlapců bude i tak nutné určitý čas po vysvobození sledovat. „Po tak dlouhém čase stráveném v podzemí se může objevit mírná zmatenost, podobně jako v případě pásmové nemoci,” říká Daneseová.

13:35 - Někteří z 12 chlapců neumějí plavat. Tím se ještě více komplikuje jejich evakuace.

13:33 - Rafael Aroush, izraelský potápěč, který žije v Thajsku a pomáhá s vyproštěním chlapců potvrzuje, že záchrannou misi by mohlo počasí zcela zničit. „Je to boj s časem,“ řekl.

13:28: Záchrannou operaci thajské úřady spustily kvůli hrozbě dalších dešťů. V oblasti začalo opět pršet v sobotu. Další déšť by měl přijít podle meteorologů v neděli odpoledne a intezivní srážky mají padat od pondělí do čtvrtka.

13:24: Nemocnice v Chiangrai Prachanukroh má pohotovost, zdravotnický personál se připravuje na příjem většího množství pacientů. Na péči o chlapce je vyhrazené celé osmé patro nemocnice.

13:05: Chlapci se musejí rozdělit do čtyř skupin. V první budou čtyři lidé a ve zbylých tři. Trenér chlapců by měl být v poslední.



13:01: Záchranáři se již dostali do jeskyně k chlapcům.

K záchranné akci úřady přistoupili v neděli časně ráno. Oblast kolem zatopené jeskyně se nejprve evakuovala. „Každý, kdo se nepodílí na záchranné operaci, opusťte okamžitě prostor,“ vyzýval jeden policista pomocí amplionu. „Potřebujeme prostor k tomu, abychom mohli přistoupit k pomoci obětem,“ pokračoval. Evakuace se týkala podle agentury Reuters i médií.

Záchranáři přistoupili k variantě postupného vyvádění chlapců za doprovodu vždy dvou potápěčů. Pokusy o provrtání se do jeskynní průrvy k ničemu nevedly. K vybavení patří vzduchové lahve a dýchací masky, uvedla thajská vláda. [celá zpráva]

Chlapci ve věku 11 až 16 let a jejich 25letý trenér zmizeli při záplavách 23. června, kdy se vydali prozkoumat jeskynní komplex poblíž hranice s Barmou. Skupina byla v jeskyni nalezena po devítidenním pátrání 2. července. Nyní ji ohrožuje stoupající voda a ubývající kyslík.