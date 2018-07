15:00 - Úřady oficiálně potvrdily šest zachráněných chlapců

14:55 - Witulský uvedl, že venku je už šest z celkem 12 hochů. Do nemocnice je krom vrtulníků přepravují i sanitky.

BEZ KOMENTÁŘE: Ambulance míří k ústí jeskyně

14:52 - BBC cituje novináře Floriana Witulského, který sdílí ze záchrany detaily na Twitteru. Podle jeho informací se australský lékař rozhodl nejprve vyvést nejvíc zesláblé chlapce. To by napovídalo tomu, že záchrana bude přes noc přerušena.

Australian doctor inside the cave decided to bring out the weakest kids first as cave conditions have been the best in days.

14:42 - První helikoptéra se zachráněnými chlapci podle svědků opustila prostor u jeskyně a přepravila je do nemocnice. Hovoří se nejméně o třech zachráněných, oficiálně potvrzené to však stále není.

14:36 - Před jeskynním komplexem jsou lékařské vrtulníky připraveny přepravit chlapce okamžitě do nemocnice.

14:28 - Na místě záchrany už padla tma, zůstává tak otázkou, zda akce bude pokračovat i přes noc. Úřady jsou zatím na informace skoupé.

14:23 - Zatímco ZDF uvádí tři zachráněné, podle Sky News je třetí chlapec teprve na cestě ven z jeskyně.

BREAKING: Sky sources say a third boy is now almost out of the cave and fourth boy is also on route pic.twitter.com/zy1oqXX4Ar