Novinky, ČTK

Dobrou zprávou je, že je většina z chlapců v dobrém zdravotním stavu. Nikdo z nich není v ohrožení života. Špatnou zprávou je to, že voda v jeskynním komplexu opět stoupá a hrozí, že budou chlapci i s trenérem během několika hodin opět odříznuti.

Thajská armáda tvrdí, že by se mohla záchranná operace protáhnout až na čtyři měsíce, zřejmě kvůli stejně dlouho trvajícímu období dešťů v zemi.

Potápěči námořnictva nalezli skupinu dětí ve věku 11 až 16 let a jejich 25letého trenéra zhruba čtyři kilometry od ústí jeskynního komplexu na severu země, při jehož návštěvě je před deseti dny uvnitř uvěznily povodně. [celá zpráva]

Podle místního guvernéra byl po zběžné prohlídce vyhodnocen stav většiny z nich jako dobrý, pouze několik má zdravotní problémy, nikdo však kritické.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Záchrana malých fotbalistů v Thajsku.

Výcvik bude náročný

Kapitán námořnictva Anand Surawan médiím sdělil, že po celou dobu, kdy budou chlapci uvězněni, bude do jeskyně dopravováno jídlo a pití, tak aby měli chlapci vůbec dostatek sil na náročný potápěčský výcvik, díky němuž je budou moci případně evakuovat dřív, než opadne voda. Druhou možností je právě to, že hladina vody klesne dřív, čemuž záchranáři napomáhají i intenzivním odčerpáváním, a chlapce bude možné vyzvednout bez nutnosti potápění.

To ale vzhledem k tomu, že voda má podle předpovědí opět stoupat a v zemi teprve období dešťů začíná (skončit by mělo až začátkem listopadu), není příliš pravděpodobné.

FOTO: Novinky s Mapy.cz a Reuters

Podle expertů však nemusí být kromě výcviku samotného snadné ani dopravování zásob do čtyři kilometry vzdáleného místa. Na místě zasahující americký jeskynní záchranář Ahman Mirza dříve prohlásil, že bezpečnější by bylo počkat na opadnutí vody a nenutit chlapce do potápěčských pokusů, protože pokusit se dostat někoho neuvyklého potápění zatopenou jeskyní „je jedna z nejnebezpečnějších situací“.

Vrátíme se pro vás



Thajským potápěčům pomáhali i britští či američtí záchranáři, na záchranných pracích se podíleli i experti z dalších zemí. Na videozáznamu, který v pondělí na Facebooku zveřejnily thajské speciální jednotky, je slyšet, jak jeden z nich hovoří anglicky s chlapci.

„Kolik vás je?“ ptá se jich.

„Třináct,“ odpovídají.

„Třináct? To je skvělé,“ reaguje záchranář.

Následně se malí fotbalisté ptají, kdy je dostanou do bezpečí, a stěžují si, že jsou vyhladovělí. Na to druhý ze záchranářů odpovídá:

„Dnes ne. Jsme tady jen dva. Musíme se potápět. Přijdeme. OK? Přijde hodně lidí. My jsme první.“ „Dobře, uvidíme se zítra,“ odpověděl jeden z chlapců.