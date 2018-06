Novinky

„Jsme pořád optimističtí v tom, že jsou naživu,“ uvedl vicepremiér Pravit Wongsuwon, „i když by možná neměli co jíst, mohli by pít vodu.“

Potápěči sice záchrannou operaci v úterý přerušili, když stoupla voda, ale našli v jedné z jeskyní čerstvé stopy, která naznačují, že mladí fotbalisté ve věku od jedenácti do šestnácti let jsou živí.

Záchrannou akci, do které byly nasazeny i podvodní drony, komplikuje stoupající voda a špatná viditelnost v jeskynním komplexu Tham Luang Nang Non, v němž je mnoho kilometrů chodeb.

Odstavená kola ve vchodu do jeskyně

FOTO: Thai News Pix, ČTK/AP

Předpokládá se, že skupina fotbalistů se svým 25letým trenérem vešla do jeskyně v sobotu. Před vchodem se našly bicykly a sportovní náčiní.

Aby se tam dostali, museli překročit ponornou řeku, jejíž hladina ale v období monzunových dešťů stoupne až na pět metrů. [celá zpráva]