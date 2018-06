Japonsko zrušilo nácvik evakuace při útoku KLDR

Japonsko zrušilo nácvik evakuace svých občanů před severokorejským raketovým útokem. Uvedla to ve středu japonská média. Vláda to nechtěla komentovat, ale magistrát města Jaita v prefektuře Točigi to agentuře AFP potvrdil.