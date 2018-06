Japonská mládež bude plnoletá dřív, na alkohol si ale počká

Japonští adolescenti se mohou těšit, že se dočkají dospělosti dřív. Vláda schválila zákon, který sníží věk dospělosti z 20 na 18 let, až v roce 2022 vstoupí v platnost. Ovšem zatímco se mladí lidé budou moci například od 18 let ženit a vdávat bez souhlasu rodičů, na sklenku alkoholu si budou muset stejně jako nyní počkat až do 20 let.